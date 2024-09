Jovem adotada ainda bebê descobre, aos 28 anos, que é herdeira e princesa africana; entenda

Já pensou se o enredo do filme "O Diário da Princesa" acontece na vida real? A história de Sarah Culberson, uma jovem adotada ainda bebê, parece saída de um verdadeiro conto de fadas da Disney. Aos 28 anos, a americana, criada por pais adotivos, descobriu ser nada menos que uma princesa africana. A descoberta surpreendente de Sarah viralizou nas redes sociais.

Sarah foi adotada por Jim e Judy Culberson, um casal branco que vivia na Virgínia Ocidental, Estados Unidos. Cresceu em um lar amoroso, mas sempre teve curiosidade sobre suas origens biológicas. Após investigar, ela descobriu ser herdeira de uma família real no país de Serra Leoa, na África.

VEJA MAIS

A descoberta

Aos 28 anos, impulsionada pela curiosidade, Sarah contratou um investigador particular para desvendar os mistérios de seu passado. A busca a levou até Serra Leoa, na África, onde descobriu que era herdeira do trono de Bumpe, uma região do país.

Sua mãe biológica havia falecido no parto, mas seu pai, um chefe da tribo Mende, ainda estava vivo. A notícia foi um choque, mas também uma revelação emocionante. Sarah, então, embarcou em uma jornada para conhecer sua família biológica e sua terra natal.

Uma nova vida

Ao chegar em Serra Leoa, em 2004, Sarah foi recebida com grande entusiasmo pela comunidade local. Ela se conectou com suas raízes, aprendeu sobre sua cultura e herança, e abraçou seu papel como princesa.

Desde então, Sarah tem se dedicado a ajudar o povo de Serra Leoa. Ela se tornou uma ativista, utilizando sua influência para promover o desenvolvimento da região e melhorar a vida das pessoas. A princesa também compartilha sua história inspiradora através de livros e projetos sociais, buscando conectar pessoas de diferentes culturas e promover a igualdade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)