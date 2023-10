Saiba quem é Princesa Leonor, herdeira do trono da Espanha que completou 18 anos

Nesta terça-feira (31), a Espanha celebra um marco histórico na vida da família real, com a princesa Leonor de Borbón completando seus 18 anos de idade. Agora, a jovem princesa já pode assumir o trono do país, seguindo os passos de seu pai, o rei Felipe VI.

A princesa Leonor irá prestar juramento à Constituição em uma sessão solene perante a Corte. Esse procedimento já foi seguido por seu avô, Juan Carlos I, em 1969.

Em suas próprias palavras, durante a entrega do Prêmio Princesa de Astúrias, seu título oficial, a jovem herdeira expressou seu comprometimento. "No dia 31 completo 18 anos e terei a honra de jurar à Constituição, com o que isso significa para mim, pessoal e institucionalmente. Entendo muito bem e sou consciente de qual é o meu dever e o que implicam minhas responsabilidades", disse.

Leonor de Borbón y Ortiz nasceu em 31 de outubro de 2005, em Madri, Espanha. Ela é a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia, e a primeira na linha de sucessão ao trono espanhol. Ela recebeu uma educação rigorosa e fala fluentemente espanhol, inglês, francês e catalão. Além disso, ela está aprendendo os idiomas galego e basco.

Além de ser a primeira rainha da Espanha em mais de 120 anos, ela também é a primeira princesa das Astúrias a receber um diploma universitário.

Assim como seu pai, Felipe VI, ela iniciou seu treinamento militar na academia do Exército e vai continuar na Aeronáutica e na Marinha. Se continuar seguindo os passos do pai, ela deve se formar em uma universidade pública da Espanha e concluir mestrado em Relações Internacionais em alguma das universidades mais renomadas do mundo, como a Universidade de Georgetown, em Washington.

A cerimônia de juramento poderá ser acompanhada em telões na Puerta del Sol, no centro de Madri, e deve contar com a presença do rei emérito.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)