Lula tem encontro com rei Felipe VI da Espanha: 'relançar a parceria estratégica'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou, nesta quarta-feira (26), com o rei Felipe VI, da Espanha, no Palácio Real, em Madri. "É uma imensa alegria retribuir a visita que Sua Majestade fez ao Brasil em nossa posse. Retorno à Espanha empenhado em relançar a parceria estratégica entre nossos países", diz mensagem publicada nas redes sociais do presidente.

"Além de nosso patrimônio de cooperação e afinidades culturais e linguísticas, temos também uma relação política e econômica de alta importância. Somos duas grandes democracias. Não é uma casualidade que eu visite a Espanha nos primeiros meses de governo", completou Lula.

Ele lembrou que cerca de 165 mil brasileiros vivem no país europeu, muitos dos quais binacionais. "No Brasil, estima-se que vivam de 10 a 15 milhões de descendentes de espanhóis, cujas trajetórias pessoais se entrelaçam com a própria história de nosso país. Compartilhamos com a Espanha valores fundamentais, como a proteção dos direitos humanos, a promoção de políticas de inclusão social e o combate à discriminação. Acreditamos em uma ordem internacional fundada no Direito Internacional, com o objetivo maior da preservação da paz. Com esse espírito de fraternidade e com o olhar voltado para o futuro é que hoje nos encontramos, visando as boas e prosperas relações entre o Brasil e a Espanha", completou o petista, em suas redes sociais.

VEJA MAIS

Mais cedo, Lula teve uma reunião com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez.

Conforme a agenda oficial divulgada pelo Planalto, o presidente retorna ao Brasil ainda nesta quarta-feira. A previsão é de que ele chegue às 19h15 (horário local), na Base Aérea de Recife, e às 20h10 decole novamente com destino à Brasília.