Lula se reúne com presidente de governo da Espanha e tem agenda com rei Felipe VI nesta quarta

Depois de cumprir agenda em Portugal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Madri, capital da Espanha, nesta terça-feira (25), e na manhã desta quarta-feira (26) teve um encontro com o presidente do governo do país, Pedro Sánchez. "Estou na Espanha hoje para dizer ao presidente @sanchezcastejon que o Brasil está de volta ao cenário internacional. Já estive nos EUA, na Argentina, no Uruguai, na China e em Portugal. Pretendo ir à África, ao Japão. Porque acho que a relação política é feita com olho no olho", escreveu Lula em suas redes sociais.

"Falar da Espanha, para mim, é muito fácil. Aqui eu construi uma amizade excepcional com as duas centrais sindicais mais importantes. E estou muito grato pelos acordos que nossos ministros firmaram hoje aqui", disse ainda o presidente, sobre a visita ao país europeu.

Conforme a agenda oficial divulgada pelo Planalto, nesta quarta-feira, Lula também terá um encontro com o Rei Felipe VI, da Espanha, no Palácio Real. Em seguida, ele participa de um almoço no mesmo Palácio e depois retorna ao Brasil. A previsão é que o avião do presidente chegue às 19h15 (horário local), na Base Aérea de Recife, e às 20h10 decole novamente com destino à Brasília.

Em sua passagem pela Espanha, o petista planeja discutir o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que está em fase de revisão e ainda não entrou em vigor. No segundo semestre, Brasil e Espanha assumirão o comando rotativo dos blocos regionais.