Alto representante da União Europeia desafia Lula a visitar a Ucrânia

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, desafiou o presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, a visitar a Ucrânia, durante uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (24). Borrell argumentou que para falar sobre paz de maneira "credível e honesta", é necessário conhecer no terreno "quem é o agressor e quem é o agredido". Ele acredita que é essencial ter contato com Kiev para entender melhor a situação.

"É preciso ser muito claro sobre o que está acontecendo. Há um agressor que violou a Carta das Nações Unidas e invadiu outro país, e há uma vítima dessa agressão", afirmou Borrell. "Quero recordar a situação horrível que se vive no terreno a todas as pessoas que apelam à paz. Também eu estou apelando pela paz. Mas onde estavam esses apelos quando a Rússia estava concentrando tropas nas fronteiras?", questionou.

"Recentemente, a China e também o Brasil lançaram algumas ideias sobre a paz. Para esforços de paz credíveis e honestos é preciso falar com Kiev e ir até lá para ver a agressão através dos seus olhos e dos olhos daqueles que estão sendo bombardeados", defendeu o diplomata.