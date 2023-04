Em Portugal, Lula volta a criticar patamar atual da taxa básica de juros: ‘muito alta’

O patamar atual da taxa básica de juros do Brasil foi abordado no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (24), durante um fórum com investidores em Matosinhos, em Portugal. Ele afirmou que o Brasil "tem um problema", que é a taxa de juros "muito alta", e lembrou que a taxa Selic está em 13,75%. "Ninguém toma dinheiro emprestado a 13,75%, ninguém. E não existe dinheiro mais barato", disse Lula.

Esta não é a primeira vez que o presidente critica a alta taxa de juros. Há oito meses em 13,75% ao ano, a Selic apresenta o maior percentual desde 2016 e maior taxa de juros real (ou seja, descontada a inflação) do mundo. "E a verdade é que um país capitalista precisa de dinheiro, e esse dinheiro tem que circular. Não na mão de poucos, mas na mão de todos", completou o presidente.

Para ele, é necessário que a taxa caia como forma de estimular o crédito, elevando o crescimento previsto para a economia brasileira ainda este ano.

"É a gente garantir que os pobres possam participar. Porque quando eles virarem consumidor, vão comprar. Quando eles comprarem, o comércio vai vender. Quando o comércio vender, vai gerar emprego, vai comprar mais produto na fábrica. [...] Mais emprego vai gerar mais salário, é a coisa mais normal de uma roda gigante da economia", declarou.