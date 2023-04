'Se a meta está errada, muda-se a meta', diz Lula sobre possibilidade de aumento da meta da inflação

Direitos humanos

A plataforma Disque 100 registrou mais de 121,5 mil denúncias de violações de direitos humanos de janeiro a março deste ano.



Páscoa movimentada

Levantamento da Infraero mostra que mais de 651 mil passageiros devem viajar nos 21 aeroportos do país durante o feriado.

Luiz Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"Se a meta está errada, muda-se a meta.”

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, ao defender que a meta da inflação seja elevada se isso for necessário para reduzir a taxa de juros.

PAIXÃO

PALAVRAS

Um dos lugares mais tradicionais de reflexão na Sexta-Feira da Paixão, em Belém, a capela do colégio Santo Antônio terá programação, hoje, a partir das 8h30, quando os fiéis poderão acompanhar a Via Sacra, comandada pela Comunidade Maíra. Entre 10h e 12h haverá orações e ao meio-dia em ponto começará o tradicional Sermão das Sete Palavras, realizado há 144 anos no mesmo espaço. Neste ano, o pregador será o padre João Paulo de Mendonça Dantas, reitor da Igreja Nossa Senhora das Mercês e professor da Faculdade Católica de Belém.



CORO



Outra tradição do Sermão, o coral Santa Cecília acompanhará mais uma vez a cerimônia. O coro que já reuniu crianças abrigadas no orfanato administrado pelas Irmãs Doroteias, as criadoras da cerimônia, hoje reúne voluntários de vários corais de Belém, que executam as músicas sacras que antecipam cada uma das Sete Palavras.

PÁSCOA

CHUVAS



O fim de semana de Páscoa será de chuvas em quase todo o Pará, segundo o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Para a capital, Belém, a previsão é de tempo fechado com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas de hoje até domingo. Chuvas também nas regiões sudoeste e nordeste do Estado, especialmente à tarde. Na manhã de sábado o sol aparece, mas à tarde chove. No domingo de Páscoa as chuvas começam de madrugada, se estendendo por toda a manhã, principalmente na Grande Belém, Marajó e nordeste paraense.



MANGUEIRÃO



Falando em chuvas, o governo do Estado promete que elas não serão obstáculo para o grande espetáculo de domingo, quando Remo e Paysandu se enfrentam, mais uma vez, no novo estádio Mangueirão, pela última rodada do Campeonato Paraense.



DRENAGEM



O jogo marca a inauguração oficial do estádio, que passou a ter gramado do tipo “bermuda celebration”, o mesmo utilizado nas principais arenas da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Além disso houve um aumento, em cinco vezes, do número de valas internas de drenagem, o que evita que o campo alague. O paraense Rony, que brilha no Palmeiras, e recentemente foi convocado para a Seleção Brasileira, será o garoto-propaganda da campanha de inauguração do novo Estádio Olímpico do Pará.

AMAZÔNIA

BUSCA



Durante o evento “Sustentabilidade com Google – Amazônia”, realizado em Belém nesta semana, gestores da plataforma informaram que as buscas pelo termo Amazônia cresceram mais de 80% nos últimos 10 anos. O interesse pelo bioma motivou a empresa a lançar na plataforma Google Trends uma página com dados em tempo real sobre pesquisas realizadas por meio ambiente, Amazônia e outros assuntos relacionados a mudanças climáticas e sustentabilidade. Durante o encontro, o governo do Estado anunciou que 75% de todas as reduções de desmatamento no Brasil no último ano foram no Pará, que se prepara para receber a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, em 2025.

IMÓVEIS

AVALIAÇÃO

A Comissão de Regularização Fundiária da Universidade Federal do Pará e o Instituto Federal do Pará realizam, entre 10 e 14 de abril, curso básico de avaliação de imóveis e gestão patrimonial para os servidores das áreas de engenharia, arquitetura e administração de 16 polos das instituições educacionais. A Controladoria Geral da União (CGU) requisitou, em todo o território nacional, a atualização do valor imobiliário patrimonial das unidades federais educacionais, e recomendou o investimento na capacitação dos servidores para torná-los aptos a fazer a reavaliação dos bens imóveis institucionais.

DOCUMENTOS

PERDAS



Moradores de bairros como Águas Lindas, em Ananindeua, tiveram as casas invadidas pelas águas do rio Uriboca, que transbordou na noite desta quarta-feira. Muitos perderam documentos. Por isso, o Estado enviou para a área carretas para emissão de documentos como RG e certidão de nascimento.

EM POUCAS LINHAS

O derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, a finalização da ponte que liga os Estados do Pará e Tocantins, as ferrovias Ferrogrão e Paraense, além das hidrovias do Capim e Tocantins, assim como a duplicação da BR-316 foram temas do encontro que reuniu, nesta semana, o ministro dos Transportes, Renan Filho, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o secretário estadual de Transportes, Adler Silveira.



A ordem é acelerar essas obras consideradas estratégicas, não só para o Estado, mas para o País.



O Tribunal de Justiça do Pará vai realizar, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o workshop “Inovação e Modernização da Gestão e Governança do Poder Judiciário do Estado do Pará – Plano de Gestão do Biênio 2023-2025”.



A capacitação ocorrerá em 11 de abril, das 8h30 às 17h30, no prédio-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).



O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) agendou, para maio, as audiências públicas para apresentar aos moradores da região, comunidades e instituições, o Relatório de Impacto Ambiental do Projeto Novas Minas, da Mineração Rio do Norte (MRN).



A primeira delas será dia 8, no município de Faro; a segunda, no dia 10, em Terra Santa; e a terceira, no dia 12, em Oriximiná.



Apesar da concorrência com as feiras promovidas pelo Estado e municípios para garantir o pescado da Semana Santa na mesa do paraense, nos pontos tradicionais de vendas os preços dispararam. Na feira da 25, na avenida Romulo Maiorana, o quilo da pescada amarela com cabeça não saía por menos de R$ 50. A pescadinha foi um dos tipos mais procurados, e estava a R$ 25.



Alta de preços também dos ovos de Páscoa. De acordo com um estudo feito pela Horus, empresa especialista em inteligência de mercado, os ovos ficaram 35% mais caros em relação ao ano passado.