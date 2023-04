Em entrevista no Reino Unido, Helder defende juros baixos, democracia e pacificação no campo

Em Londres, o governador Helder Barbalho defende redução da taxa de juros no país, segurança jurídica no campo e também uma política de reforma agrária. Ele comentou sobre o afastamento do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, reafirmando que é necessário o compromisso permanente e transparente com a democracia.

Helder fez as declarações em entrevista durante intervalo das discussões no Lide Conference, que se encerra nesta sexta-feira (21), no Reino Unido. Perguntado sobre a fala do presidente do senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu a redução gradual dos juros no sistema financeiro brasileiro, o governador considerou a redução necessária.

Redução da taxa de juros

"É fundamental que o Brasil possa ter um ambiente tributário reduzido, otimizado para que possa estabelecer uma relação federativa mais correta, estados tenham capacidade de arrecadação ao tempo que o brasileiro possa se sentir em condição de investir e melhorar a sua renda”, afirmou Helder.

Atuação do MST

Ele também foi questionado sobre o MST, e defendeu a necessidade de um pacto pela pacificação no campo com segurança jurídica. “Deve se combater toda e qualquer ilegalidade seja de onde ela parte . Por outro lado, o Brasil deve instituir junto com os estados políticas de reforma agrária para que se garanta a terra, mas também produção para as localidades”.

"Portanto, desejo que se construa uma pactuação da pacificação desse ambiente. Não se pode imaginar qualquer movimento, seja ele do proprietário ou de quem luta pela propriedade da terra, nenhum está à margem da lei”, disse Helder.

Atos de 8 de janeiro

Sobre o afastamento do governo federal do general Gonçalves Dias do governo, Helder Barbalho argumentou que é necessário a defesa da democracia e do respeito às instituições brasileiras. “É fundamental que todos nós possamos a todo instante reafirmar o compromisso com a democracia. É fundamental que o Brasil possa agir de maneira transparente na repulsa a todo e qualquer ato que dialogue com a fragilização dos nossos instituições”.

O governador acrescentou: "eu compreendo que o Presidente da República, que tem sido protagonista no fortalecimento das ações contrárias ao ato do dia 8 de janeiro, deva cumprir dentro do seu governo, no sentido de não permitir que todo e qualquer agente público possa estar na contramão dessas orientações, que unem o Brasil, unem os estados, os poderes e a sociedade como um todo”.

Bioeconomia

Helder Barbalho também enfatizou a bioeconomia como um novo pilar do Brasil. Ela desatacou que o país já compreende que a Amazônia e o seu principal ativo ambiental. Para o governador, a partir da bioeconomia deve-se construir alternativas do uso do solo para que o Brasil possa cumprir as metas de redução de desmatamento e de emissões dos gases de efeito estufa.

O que é Lide?

O Lide, grupo empresarial fundado em 2003 por João Dória, ex-governador de São Paulo, promovendo o segundo evento internacional em 2023. O primeiro foi em Lisboa em fevereiro e agora o grupo se reúne em Londres, no Hotel Savoy, um dos mais tradicionais da capital britânica.

A iniciativa reúne importantes lideranças de diversos setores e poderes, com o objetivo de fomentar discussões inovadoras e promover a imagem do Brasil, além de atrair novos investimentos para o país.

Entre os governadores, também estão Tarcísio de Freitas (SP), Cláudio Castro (RJ) e Renato Casagrande (ES). Participam ainda os economistas Henrique Meirelles e Joaquim Levy, e o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney. O evento tem ainda a participação de empresários e investidores do Brasil e do Reino Unido, com objetivo de aproximação e realização de negócios entre os países.