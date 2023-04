Imagens mostram Lula indignado com vandalismo no Palácio do Planalto e tensão entre ministros

Imagens mostram o momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ao Palácio do Planalto e encontrou sinais de vandalismo causados por golpistas no dia 8 de janeiro. Lula chegou ao local pela garagem às 21h24 e, poucos minutos depois, às 21h32, foi ao pavimento onde despacha no dia a dia. Lá, ele apontou para os sinais de vandalismo e pediu que Ricardo Stuckert, secretário de Audiovisual da Secom, registrasse a cena.

As imagens mostram os sinais de vandalismo causados após golpistas tentarem retirar uma mangueira do extintor de incêndio. Depois de registrar as cenas, assessores aparecem no local, incluindo o então ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, de cabeça baixa. Os manifestantes abriram a mangueira de incêndio e sujaram todo o andar onde fica a sala da Presidência.

Flávio Dino conversa exaltado com José Múcio

As novas imagens divulgadas pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República mostram também o momento em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, conversa exaltado com José Múcio, da Defesa.

As imagens são parte de uma série divulgada pelo GSI, que também mostrou imagens do momento em que o então vice-presidente Hamilton Mourão foi impedido de deixar o Palácio do Planalto pelos manifestantes.