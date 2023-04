PF ouve nove servidores do GSI da Presidência por imagens de invasão golpista no Planalto

Neste domingo (23), a Polícia Federal realiza oitivas com nove servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, identificados em imagens do circuito interno do Palácio do Planalto durante a invasão golpista do dia 8 de janeiro. A determinação para as oitivas partiu do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga possível omissão de autoridades nos ataques às sedes dos três Poderes.

VEJA MAIS

A lista com os nomes dos militares foi entregue ao STF pelo ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, após ordem de Moraes para que todos fossem identificados e ouvidos. Entre eles está o major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira, flagrado pelas imagens dando água para os golpistas. Ele atuava como coordenador de segurança de instalações dos palácios presidenciais.

As oitivas não implicam culpa dos agentes, sendo que a participação ou omissão deles ainda será investigada. Todas as imagens do circuito interno, que compreendem centenas de horas de gravação, foram liberadas pelo GSI por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Divulgação de trecho inédito de vídeo reacendeu interesse pelo caso

A invasão do Planalto voltou a ganhar repercussão após a divulgação de um trecho do circuito interno até então inédito, que mostra o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, circulando entre os golpistas. Na quarta-feira (19), a CNN Brasil exibiu o vídeo e Dias se demitiu logo em seguida, afirmando que estava no Planalto para retirar os invasores de lá.

A investigação conduzida pelo STF busca apurar a responsabilidade de autoridades e servidores públicos em relação à invasão do Palácio do Planalto e outros ataques às sedes dos Três Poderes. A partir das oitivas realizadas neste domingo, novas informações poderão surgir e contribuir para a elucidação dos fatos.