Alexandre de Moraes determina entrega de imagens de 8 de janeiro pelo GSI

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ordenou nesta sexta-feira, 21, que o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) entregue ao STF as imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto captadas durante o ataque antidemocrático de 8 de janeiro deste ano. O prazo para a pasta enviar os vídeos ao Supremo é de 48 horas, e o ministro derrubou o sigilo do material. "Inexiste sigilo das imagens, com base na Lei de Acesso à Informação", escreveu em seu despacho.

As imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto se tornaram politicamente sensíveis na última semana, quando a CNN divulgou um registro do agora ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, interagindo com invasores no Planalto no dia do ataque. Dias deixou o cargo após a divulgação das imagens, que mostraram servidores do GSI cumprimentando e dando água aos vândalos.

O caso levou à pressão maior pela criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito sobre os ataques de 8 de janeiro. Inicialmente, o governo era contra a criação do colegiado, mas depois da divulgação das imagens de Dias passou a defender a investigação.

Servidores do GSI identificados nas imagens serão interrogados pela Polícia Federal

Além da entrega das imagens, Moraes determinou que todos os servidores do GSI identificados nas imagens sejam interrogados pela Polícia Federal e requisitou cópia da investigação interna do GSI sobre as condutas de seus agentes. A expectativa é que as imagens ajudem nas investigações sobre os ataques aos Três Poderes, bem como na apuração sobre a conduta dos servidores do GSI.

O ex-chefe do GSI, Gonçalves Dias, prestou depoimento por quase cinco horas na sede da Polícia Federal em Brasília nesta sexta-feira, no âmbito das investigações sobre os ataques antidemocráticos. Ele afirmou que não teve qualquer responsabilidade em relação ao que houve durante os atos de 8 de janeiro, quando as sedes dos três poderes foram invadidas por golpistas.

VEJA MAIS

Com a determinação de Moraes, espera-se que novas informações sobre o ataque e a conduta do GSI sejam reveladas nos próximos dias.