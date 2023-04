Após demissão no GSI, ministro diz que governo apoia instalação de CPMI sobre 8 de janeiro

Alexandre Padilha, ministro da Secretaria de Relações Institucionais afirmou nesta quinta-feira, 20, que o governo vai apoiar a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, proposta por parlamentares da oposição.

A fala ocorre um dia após a demissão do general Gonçalves Dias do cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O general foi demitido depois da divulgação de imagens onde ele e servidores do GSI aparecem caminhando entre os golpistas no Palácio do Planalto.

Após a demissão, o ex-ministro disse que estava no Palácio do Planalto para retirar invasores e proteger o andar em que fica o gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O vazamento editado dessas imagens cria uma nova situação política e, por conta disso, orientamos e o líder na Câmara, o líder no Senado e o líder no Congresso, no diálogo com os líderes dos partidos que compõem a base tanto na Câmara do Senado, a afirmar claramente, desde ontem, que caso a sessão do Congresso na próxima semana tenha a leitura da instalação de uma CPMI, nós apoiaremos a instalação", afirmou Alexandre Padilha.

"Vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPI. Vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados e terroristas do dia 8 de Janeiro", acrescentou o ministro.

De acordo com Padilha, a instalação da CPI será uma "pá de cal" na tentativa de parlamentares da oposição de criar o que ele chama de "teoria terraplanista" de que integrantes do governo Lula estariam envolvidos nos atos.

Segundo o ministro das Relações Institucionais, o governo quer uma "apuração detalhada" das imagens divulgadas pela CNN. "Por que se borra uns e não se borra outros? Se omitiram imagens, o governo quer saber. Apuração completa, envolvendo todos os agentes ali", declarou.