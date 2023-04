Atriz portuguesa Maria Vieira critica a presença do presidente Lula em Portugal

A atriz portuguesa Maria Vieira, 66 anos, que já participou de novelas da TV Globo como ‘Negócio da China’ e no seriado ‘Brasil a Bordo’, utilizou a sua conta no Facebook para se manifestar contrária à visita do presidente da república, Lula, a Portugal. A atriz é afiliada ao partido de direita "Chega" e deputada municipal - membro da Assembleia Municipal de Lisboa.

“Pela primeira vez desde há já várias décadas, sairei à rua no dia 25 de Abril, não para comemorar esse dia de má memória para tantos milhares de portugueses que tiveram as suas vidas destruídas e que viram o seu país consumido pelo socialismo e pelo comunismo, (...) mas sim para protestar contra a vinda do Maior Ladrão da História do Brasil - Inácio Lula da Silva”, disse fazendo referência a data que hoje é feriado em Portugal e faz alusão a "Revolta dos Cravos", decisiva para acabar com a ditadura salazarista no país.

A atriz também criticou o primeiro-ministro de Portugal. “... uma visita que foi implorada e promovida (assim como em grande parte financiada com os impostos dos contribuintes portugueses) pelo governo mentiroso, incompetente e corrupto de António Costa que parece venerar o ex-presidiário que foi empurrado para a presidência do Brasil, fruto de um processo eleitoral fraudado pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro com a massiva colaboração da maioria dos ‘media’ canarinhos, chefiados pela TV Globo!”, comentou.

Maria Vieira já se envolveu em outras polêmicas envolvendo o nome da Rede Globo e, em junho de 2022, acusou a Globo de retirá-la do elenco de "Travessia" por ser apoiadora de Jair Bolsonaro.