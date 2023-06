Princesa da Espanha, Leonor de Bourbon termina namoro com brasileiro, diz jornal

A princesa da Espanha, Leonor de Bourbon, de 17 anos, terminou o relacionamento com um jovem brasileiro, segundo o jornal "El Nacional". Fontes próximas ao casal informaram ao jornal que eles agora se consideram apenas amigos.

O namoro foi divulgado pela imprensa internacional no início de junho. O rapaz, identificado como Gabriel, tem 18 anos e estudou com a princesa na prestigiada escola UWC Atlantic, no País de Gales. Nascido em São Paulo, ele foi criado nos Estados Unidos por seu pai, um analista financeiro, e sua mãe, que trabalha na área de publicidade.

De acordo com o jornal, o relacionamento chegou ao fim porque os dois seguiram caminhos diferentes. A futura herdeira está se preparando para seguir os passos de seu pai no mundo acadêmico e estudar Direito. Como parte de seu processo de preparação para assumir o trono, ela também receberá treinamento militar. Enquanto isso, o brasileiro planeja estudar na Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.

Ambos se formaram em 20 de maio. Na ocasião, Leonor estava acompanhada de seus pais, o rei Felipe e a rainha Letizia, e de sua irmã, Sofia de Bourbon.

Quem é o brasileiro Gabriel?

Segundo a imprensa alemã, o brasileiro é filho de um casal milionário e cresceu em Nova York. A mãe do rapaz possui uma carreira bem-sucedida na área de publicidade, enquanto o pai trabalha no Deutsche Bank e possui um doutorado em filosofia por uma universidade de elite nos Estados Unidos. Ele é conhecido como um especialista no setor financeiro internacional.

A família reside em um elegante edifício próximo ao rio Hudson, não muito longe da famosa Wall Street. Anteriormente, Gabriel estudou em uma escola particular no Brooklyn, frequentada por filhos de estrelas do rock e supermodelos. Ele praticava futebol e lacrosse, além de ter aulas de arte. Gabriel é fluente em português e inglês, e possui conhecimentos básicos de alemão, devido às conexões de seu pai com colegas na Alemanha.