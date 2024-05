Príncipe William atualiza estado de saúde de Kate Middleton; saiba mais

O príncipe William da Inglaterra disse nesta sexta-feira (10) que sua esposa Kate Middleton “vai bem” após o diagnóstico de câncer, enquanto visitava as Ilhas Scilly. Ele visitou o Hospital Comunitário de St. Mary para conhecer a equipe e ouvir sobre uma nova instalação integrada de saúde e assistência social que será construída em um terreno adjacente de propriedade do Ducado da Cornualha.

Além disso, William se reuniu com representantes de empresas locais, crianças em idade escolar e usuários do porto enquanto visitava o porto de St. Mary, a porta de entrada marítima para as ilhas de Scilly.

O Príncipe de Gales foi aplaudido por moradores locais e apoiadores reais ao parar no caminho para cumprimentá-los. A excursão às Ilhas Scilly fez parte de uma visita de dois dias à Cornualha.