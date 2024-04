Kate Middleton optou por não usar peruca durante tratamento de câncer, diz jornal

Desde o anúncio oficial do diagnóstico de câncer, a Princesa de Gales, Kate Middleton, tem sido alvo de especulações nos holofotes britânicos e ao redor do mundo. Enquanto segue seu tratamento de quimioterapia, novas informações sobre sua saúde, divergências com a Família Real e atitudes vieram à tona.

De acordo com o jornal espanhol ‘El Nacional’, Kate contrariou a realeza britânica e decidiu abraçar as etapas do tratamento de câncer, incluindo o momento em que ficaria careca. O pedido da Família Real seria para que a Princesa utilizasse perucas em aparições públicas.

"A sua recusa em usar peruca reflete a sua autenticidade e o seu desejo de ser honesta sobre a sua luta contra o câncer, mesmo quando isso significa mostrar os sinais visíveis do seu tratamento", diz a matéria. Ainda segundo a publicação, o ato corajoso de Kate Middleton teve um impacto positivo em seus seguidores, especialmente no que diz respeito à conscientização sobre o câncer, uma questão que a Família Real tem enfrentado com os diagnósticos da Princesa e do Rei Charles III.

Até o momento, a aparência da esposa do Príncipe William continua sendo um mistério. Além da coragem demonstrada na luta contra a doença, Kate Middleton recebeu uma honraria inédita na história da Família Real.

Concedido pelo próprio Rei Charles III, a Princesa agora ostenta o título de Companheira Real da Ordem dos Companheiros de Honra, uma distinção que reconhece grandes feitos nas áreas da ciência, artes, medicina e mais.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)