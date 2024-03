Rei Charles III vai em cerimônia de Páscoa em meio à luta contra o câncer

O Rei Charles III, de 75 anos, fez uma aparição pública na cerimônia de Páscoa realizada na Capela de São Jorge, em Windsor, no Reino Unido, neste domingo (31). O monarca, que atualmente está em tratamento contra o câncer, apareceu em público pela primeira vez desde que o diagnóstico foi revelado.

Charles III foi visto acenando e sorrindo para os simpatizantes ao chegar à capela em sua limusine marrom Bentley. Ele estava acompanhado de sua esposa, a rainha Camilla, um momento importante no calendário real.

A presença do casal real foi ovacionada por uma multidão de simpatizantes reunidos nas proximidades antes de entrarem na capela para a celebração.

No entanto, a princesa Kate, que também foi recentemente diagnosticada com câncer, não esteve presente no evento. Anteriormente, o Palácio de Kensington anunciou que a esposa do príncipe William se ausentaria de aparições públicas até se sentir mais forte.

A celebração deste ano ocorreu de maneira mais contida para minimizar o contato do rei com outras pessoas durante o tratamento de seu câncer. Uma fonte citada pelo Telegraph sugeriu que a decisão do Rei Charles III de comparecer pessoalmente ao serviço religioso era um "sinal de que as coisas estão indo na direção certa" em relação ao seu estado de saúde.

Entretanto, o Palácio de Buckingham anunciou que o monarca não realizará o tradicional almoço de feriado, que é o segundo evento público que Charles compareceu em quase dois meses. Sua última aparição foi em uma ida à igreja com Camilla na Igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham, Norfolk, no início de fevereiro.

Outros membros da família real também estiveram presentes no serviço, incluindo os irmãos do rei, o príncipe Edward e a princesa Anne, acompanhados de suas respectivas famílias.