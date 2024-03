‘Sumiço’ de Kate Middleton levanta rumores sobre saúde do Rei Charles III na web; entenda

Para os internautas, o Rei Charles III teria supostamente falecido desde o "sumiço" da Princesa de Gales, Kate Middleton, no início do ano, quando deixou de ser vista em eventos públicos e admitiu ter “editado” a tradicional foto de Dia das Mães com Photoshop. Os diversos acontecimentos na Família Real Britânica acenderam a imaginação da web e incentivaram várias teorias da conspiração desde então. Entre elas, muito se questiona sobre o real estado de saúde da esposa do Príncipe William e, até mesmo, se a cirurgia “programada” teria tido alguma complicação devido a uma possível crise na relação com William.

Um comunicado falso do falecimento do monarca já chegou a circular em sites russos e asiáticos. O Palácio de Buckingham não se manifestou sobre o boato, mas fontes próximas confirmam que o rei está bem. Na semana passada, o perfil oficial do Palácio publicou uma foto em que Charles recebe a secretária da Commonwealth, em Londres.

Em publicações no X, antigo Twitter, usuários ainda postaram que edifícios governamentais estariam a meio mastro, supostamente indicando que o soberano teria morrido.“No Reino Unido, as bandeiras estão a meio mastro em alguns edifícios governamentais”, afirmou um perfil. “Ou o Rei Charles está morto, abdicando ou Kate Middleton morreu”, completou mais um. “Nas ruas, estão dizendo que o rei Charles está morto”, finalizou outro internauta.

VEJA MAIS

Em meio a inúmeros boatos, mais um circula entre a imprensa britânica. De acordo com relatos da mídia, a produção de eventos da BBC foi notificada para um anúncio “extremamente importante da família real" a "qualquer momento".

Em fevereiro deste ano, Rei Charles III enfrentou uma cirurgia na próstata e, posteriormente, foi diagnosticado com câncer, sem revelar o local do tumor. Desde então, ele reduziu alguns dos compromissos públicos e têm sido alvo de especulações sobre o futuro da Família Real Britânica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)