Kate Middleton pede desculpas por edição de foto com os filhos

Kate Middleton, a princesa de Gales, emitiu um pedido de desculpas nesta segunda-feira (11) referente a erros de edição encontrados na imagem que compartilhou no domingo (10) ao lado de seus filhos.

A foto, que representa a primeira divulgação oficial dela, feita pelo marido, o príncipe William, desde o período em que Kate passou por uma cirurgia abdominal, foi removida rapidamente pelas principais agências de notícias após sua publicação, devido a suspeitas de manipulação e edição.

Por meio de um comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington, responsável pela comunicação do casal, Kate admitiu a existência de manipulação na foto. No entanto, a princesa de Gales afirmou ter sido ela própria a responsável pela edição da imagem, na qual está sentada e rodeada pelos três filhos - com o esclarecimento de que a foto foi tirada pelo príncipe William.

"Como muitos outros fotógrafos amadores, eu experimento editar as fotos de vez em quando. Queria expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a foto de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todo mundo tenha passado um feliz Dia das Mães (que no Reino Unido se celebra em 10 de março)", afirmou Kate, no comunicado.

Inconsistência no alinhamento das mãos

Horas mais tarde da divulgação da foto, a agência de notícias norte-americana Associated Press divulgou que excluiria a foto de seu catálogo porque havia identificado sinais de manipulação. Outras duas grandes agências, a Reuters e a France Presse, fizeram o mesmo com a imagem.

"A AP posteriormente retirou a imagem [de seu catálogo] porque, após uma inspeção mais detalhada, deu-se a impressão de que a fonte havia manipulado a imagem de uma forma que não atendia aos padrões fotográficos da AP. A foto mostra uma inconsistência no alinhamento da mão esquerda da princesa Charlotte".