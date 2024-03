Realeza britânica: sumiço de Kate Middleton, a Princesa de Gales, intriga internautas; veja teorias

Kate Middleton, a Princesa de Gales e esposa do príncipe William, está longe da mídia há semanas. A última atualização sobre o estado de saúde da princesa foi divulgado no dia 29 de janeiro, há um mês, quando recebeu alta após passar por uma cirurgia abdominal. Kate está longe dos holofotes e não teve outras informações divulgadas. O sumiço da futura rainha tem gerado especulações entre internautas.

No dia 16 de janeiro, Kate foi submetida ao procedimento cirúrgico e, de acordo com nota do Palácio de Kensington, tudo ocorreu bem. A realeza declarou que a princesa sairia da London Clinic (hospital privado de Londres, Inglaterra) entre 10 e 14 dias, continuando o processo de recuperação em casa. Era esperado que Kate, que está afastada desde o dia 25 de dezembro do ano passado, voltasse às atividades públicas antes da Páscoa.

O príncipe William, esposo de Kate, também chamou a atenção neste mês. A ausência do futuro rei britânico na homenagem a Constantino II, falecido monarca da Grécia e padrinho, intrigou aqueles que acompanham a Família Real. William teria ligado para a realeza grega, informando que não poderia participar por “motivos pessoais” - o príncipe faria uma leitura na cerimônia.

Teorias sobre o sumiço de Kate Middleton

Diversas teorias sobre o sumiço da Princesa de Gales, Kate Middleton, têm surgido nas redes sociais. Com informações oficiais divulgadas há um mês e longe da mídia desde o Natal de 2024, o público acredita que a esposa de William pode estar envolvida em variadas situações, como divórcio, problemas de saúde mental e, até mesmo, morte.

“Após extensa pesquisa na web enquanto lavava roupa, estou agora convencida de que Kate Middleton está negociando o maior acordo de divórcio que a família real britânica já pagou ou está se recuperando de uma crise de saúde mental ou está morta”, escreveu uma internauta no X (Twitter). Apesar da ideia, outros discordam.

Sobre a saúde mental da princesa, muitos imaginam que ela esteja debilitada. “Isso é ruim, sinto muito por Kate Middleton. Eu não sei, é tão triste se ela estiver em um colapso mental e estiver sendo forte por muito tempo”, falou uma usuária. Outra internauta compartilhou da mesma ideia.

Alguns especulam, que a princesa esteja morta. “Gente? Rumores londrinos dizem que Kate Middleton morreu”, declarou um perfil no X (Twitter). A teoria deixa o público curioso.

Cirurgia plástica também está entre as especulações, especificamente a gluteoplastia. Conhecido como Brazilian Butt Lift ou BBL, o procedimento é direcionado ao aumento dos glúteos utilizando gordura do próprio corpo para ter o “bumbum brasileiro”. Com um print do tempo de recuperação do BBL, que determina o período entre dois e três meses, uma usuária do X (Twitter) disse: “Kate Middleton não é vista há dois meses.” Outros concordam.

Ideias “mais simples” também circulam entre os curiosos, como a possibilidade da princesa estar cuidando dos filhos. “Meus três filhos têm aproximadamente a mesma idade que os de Kate Middleton, então posso dizer com bastante segurança que ela está escondida no banheiro fingindo fazer xixi por muito tempo”, brincou uma internauta. Kate é mãe de George, 10 anos, Charlotte, oito anos, e Louis, cinco anos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)