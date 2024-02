Com câncer, rei Charles vai abdicar do trono? Entenda

Nesta segunda-feira (05), o Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. Diante da revelação, começaram os rumores sobre a possibilidade de Sua Majestade abdicar do trono, passando a coroa para o seu sucessor, o príncipe William.

O monarca passou recentemente por um procedimento para tratar um quadro de “próstata aumentada”. Durante sua internação, foi constatada a presença de um câncer, no qual ainda não se sabe de qual tipo.

A notícia sobre o estado de saúde de Sua Majestade, reforçou a especulação sobre a abdicação do trono, que segundo o ex-mordomo real, Paul Burrell, deve ocorrer em 10 anos, quando o rei entregará a coroa a seu filho mais velho, o príncipe William, seu primogênito de 41 anos, e a esposa, Kate Middleton. No entanto, o palácio já confirmou que o rei vai continuar com suas atividades exceto às aparições públicas.

“Sua Majestade iniciou hoje um cronograma de tratamentos regulares, durante os quais foi aconselhado pelos médicos a adiar as tarefas de atendimento ao público. Ao longo deste período, Sua Majestade continuará a tratar dos negócios do Estado e da documentação oficial como habitualmente”, escreveu o palácio.