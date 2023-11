Príncipe Harry recusa convite para festa de aniversário de Rei Charles 3º

O príncipe Harry recusou um convite para participar da festa de aniversário do pai, o Rei Charles. O monarca vai completar 75 anos no próximo dia 14 de novembro. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail. Ainda segundo o portal, a festa será realizada na Clarence House, em Londres e amigos e familiares do Rei estarão presentes no evento.

VEJA MAIS

Vale relembrar que Harry e sua esposa, Meghan Markle, estavam presentes no último grande aniversário de Charles. Há cinco anos, quando o então príncipe completou 70 anos, o casal prestigiou as comemorações.

O que acontece é que agora o clima entre Harry e Charles está estremecido desde o lançamento da biografia do príncipe. Na obra, ele fala sobre a relação com a família real, e descreve Camilla, esposa de Charles, como uma "vilã".