Rei Charles será retirado do trono em 2024, afirma profecia de Nostradamus

Após o Palácio de Buckingham anunciar o diagnóstico de câncer do Rei Charles III, 75, do Reino Unido, nesta segunda-feira (5), algumas previsões sobre o reinado do britânico vieram à tona na imprensa.

De acordo com a reportagem do portal americano ‘Daily Star’, o antigo vidente francês Michel de Nostradamus (1503-1566) previu, entre diversos acontecimentos polêmicos, o curto mandato do Rei Charles III e uma grande mudança envolvendo a Família Real Britânica.

VEJA MAIS

Ainda segundo o astrólogo, em 2024, “o Rei das Ilhas será retirado à força. Substituído por alguém sem a marca real”. O veículo de comunicação também prevê que o monarca será obrigado a renunciar. Nostradamus também ficou popularmente conhecido por prevêr a morte do Papa Francisco, ainda neste ano.

Rei Charles III

Nesta segunda-feira (5), o Palácio de Buckingham revelou publicamente o diagnóstico de câncer do monarca britânico, ainda não especificado. Recentemente, o rei passou por uma internação hospitalar para tratar um problema na próstata. Durante a internação, um tipo de câncer foi identificado.

Até o momento, não foram revelados o tipo de câncer e estágio da doença. Ainda de acordo com a nota do palácio, Rei Charles III já está em tratamento e está “totalmente confiante” em relação à recuperação da doença e retorno de suas atividades públicas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)