Kate Middleton passa por cirurgia abdominal, informa Palácio de Kensigton

Kate Middleton, a Princesa de Gales e esposa do Príncipe William, passou por uma cirurgia no abdômen na London Clinic (maior hospital privado de Londres, na Inglaterra) nesta terça-feira, 16. O procedimento foi bem sucedido e a princesa deve ficar no hospital de 10 a 14 dias. As informações são do Palácio de Kensington, divulgadas nesta quarta-feira, 17.

De acordo com a nota do palácio, a cirurgia foi planejada e, após o período na London Clinic, Kate continuará no processo de recuperação em casa. “Com base em atuais recomendações médicas, é improvável que ela volte às funções públicas até antes da Páscoa”, diz.

A princesa espera que o público entenda seu desejo de manter a maior normalidade possível para seus filhos e que suas informações médicas se mantenham privadas, segundo o Palácio de Kensington.

Mais informações sobre a razão da cirurgia ou qual o procedimento exato foi realizado não foram divulgadas. Nos comentários, internautas desejam melhoras a Kate “Deus… Esse formato de texto me deu um ataque cardíaco por um segundo. Desejando à princesa uma rápida recuperação”, disse uma seguidora; “Oh meu Deus, eu realmente espero que a nossa maravilhosa Princesa de Gales tenha uma rápida recuperação… Eu desejo a ela tudo de melhor. Nós vamos esperar por você e nós amamos você, Catherine”, escreveu uma página de fã do casal William e Kate.

Kate é mãe do príncipe George, 10 anos, da princesa Charlotte, 8 anos, e do príncipe Louis, 5 anos, frutos do seu casamento com William - o próximo na linha de sucessão do trono real inglês.

Confira a nota na íntegra

“Sua Alteza Real a Princesa de Gales deu entrada no hospital ontem para uma cirurgia abdominal planejada. A cirurgia foi bem sucedida e é esperado que ela permaneça do hospital entre 10 a 14 dias, antes de retornar para casa para continuar a recuperação. Com base em atuais recomendações médicas, é improvável que ela volte às funções públicas até antes da Páscoa.

A Princesa de Gales aprecia o interesse que essa declaração gerará. Ela espera que o público entenda seu desejo de manter a maior normalidade possível para seus filhos; e seu desejo é que suas informações médicas pessoais permaneçam privadas.

O Palácio de Kesingnton irá, consequentemente, apenas fornecer atualizações do progresso de Sua Alteza Real quando forem informações significantes para compartilhar.

A Princesa de Gales pede desculpas a todos os envolvidos por ter que adiar seus próximos compromissos. Ela espera reintegrar o máximo possível, quanto antes.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)