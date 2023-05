Família Real Britânica: saiba quem é o rei, a rainha, os príncipes e curiosidades

Com a coroação do rei Charles III marcado para ocorrer na manhã deste sábado (6), na Abadia de Westminster, em Londres, as atenções estão voltadas, mais do que nunca, para os membros da família real britânica. Na mídia, Meghan Markle e príncipe Harry são os mais comentados, após decidirem distanciar-se da nobreza. Agora, a ex-atriz volta à cena após anunciar que não irá comparecer ao ato solene, pois no mesmo dia a duquesa de Sussex irá comemorar o aniversário do filho mais velho, Archie, que completará quatro anos.

VEJA MAIS

Pensando nisso, o portal O Liberal.com decidiu explicar quem são os principais membros da Família Real Britânica. Veja abaixo:

Charles III tem 74 anos e é o atual rei do Reino Unido e de mais 14 Estados soberanos e independentes chamadas do Reinos da Comunidade de Nações desde 2022, quando a então Rainha Elizabeth II morreu por problemas de saúde.

Camilla Parker Bowles

O rei Charles III durante a cerimônia do Conselho Privado ao lado da rainha consorte, Camilla Parker Bowles, e do príncipe William, o próximo na linha sucessória (Reprodução internet)

Esposa do rei Charles III, Camila, de 75 anos, é a nova rainha consorte. O casamento dela com soberano do Reino Unido é rodeado de polêmicas, porém, ela foi “aprovada” publicamente pela sogra, rainha Elizabeth II, pouco antes de morrer.

Príncipe William e Kate Middleton

Harry e Meghan quebraram algumas tradições da família real (REUTERS/Toby Melville)

Príncipe William é o filho mais velho de Charles e Diana, e agora, tornou-se o herdeiro do trono. Casou-se com Catherine Middleton, mais conhecida popularmente como Kate, em 2011. Os dois transmitem uma imagem de casal unido com três filhos pequenos, George, de 10 anos, Charlotte de 12, e Louis de 5.

Príncipe Harry e Meghan Markle

Personagem central da trama é um dos filhos do Príncipe William (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

Príncipe Harry é o filho mais novo de Charles e Diana. Casou-se com a ex-atriz Megan Markle em 2018, mas depois anos depois o casal decidiu se afastar da família real, o que não foi até hoje muito bem aceito pelos familiares. Agora, eles moram na Califórnia com os filhos Archie, de 4 anos, e Lilibet, de 2.

Anne

Princesa Anne ao lado da mãe Rainha Elizabeth II (Reprodução/ Redes sociais)

É a única filha mulher de Elizabeth II e do príncipe Philip. Apaixonada por equitação, ela foi a primeira integrante da família real a competir nos Jogos Olímpicos, em Montreal, em 76. Hoje, é presidente da Associação Olímpica Britânica e membro do Comitê Olímpico Internacional.

Princesa Anne tem dois filhos, Peter, de 46 anos, e Zara, de 42, do seu primeiro casamento com Mark Phillips, de quem se divorciou em 92. No mesmo ano, ela se casou com o major Timothy Laurence.

Zara e Mike Tindall

Zara é a filha mais nova da princesa Anne. Assim como a mãe, é atleta de hipismo e ganhou medalha de prata na competição por equipes nas Olimpíadas de Londres em 2012.Ela se casou com o inglês Mike Tindall com quem teve três filhos.

Peter Phillips

Filho mais velho da princesa Anne, causou polêmica quando usou do status de “membro da família real britânica” para fazer publicidade para uma empresa chinesa tentando promover o leite da companhia.Ele tem dois filhos que são do casamento com Autumn Kelly, de quem se divorciou há dois anos.

Príncipe Andrew

O segundo filho da Rainha Elizabeth nega envolvimento com o financista acusado de exploração sexual. (REUTERS/Toby Melville)

Intitulado como o “filho favorito da rainha Elizabeth II”, Andrew se envolveu em escândalos sexuais relacionados a abusos. Em janeiro 2022, foi privado de suas honras militares devido à ameça de julgamento por agressão sexual a uma menor dos Estados Unidos. Andrew negou as acusações, mas as suas redes sociais foram desativadas.

Edward

Filho mais novo dos quatro de Elizabeth II e Philip, o conde de Wessex, tem uma produtora de filhos e é casado com Sophie Rhys-Hones, que trabalhou em relações públicas. O casal tem dois filhos, Lady Louise e James Mountbatten-Windsor.