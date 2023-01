Princípe Harry afirma que sua mãe ficaria 'arrasada' com briga na família real britânica

O príncipe Harry afirmou durante uma entrevista ao programa Good Morning America, da rede de televisão americana ABC News que sua mãe, a princesa Diana, teria ficado "arrasada" com o a briga entre ele e seu irmão, o príncipe William. As informações são do G1 Nacional.

Para o monarca, a mãe "teria ficado triste com as discussões". O príncipe disse ainda que o conflito teria sido alimentado pela imprensa de celebridades.

Segundo ele, antes da reconciliação com o irmão e o restante da família real britânica, deve haver "responsabilidade". Ele também descartou um retorno ao Reino Unido como membro da família real. De acordo com o principe, uma volta à vida seria "insustentável".

"Isso é muito triste, porque basicamente está quebrando o relacionamento entre nós", disse o monarca, em uma entrevista sobre seu livro de memórias, Spare.

VEJA MAIS

Em sua obra, Harry sobre o legado traumático da morte de sua mãe em um acidente de carro em 1997 e diz que a princesa Diana agora ficaria triste ao ver a disputa entre os filhos, com o príncipe Harry vendo William como seu "arqui-inimigo". Ele também acusa seu "amado irmão" de tê-lo agredido fisicamente anos atrás.

"Acho que ela estaria olhando para isso a longo prazo para saber que há certas coisas pelas quais precisamos passar para poder curar o relacionamento", disse o príncipe Harry.

Rainha Consorte

Harry também falou sobre seu relacionamento com Camilla, a Rainha Consorte e esposa do rei Charles III, afirmando que ele e a madrasta não se falavam há muito tempo, mas que não a considera uma "madrasta má". O príncipe Harry disse que tinha compaixão por Camila como a "terceira pessoa no casamento de meus pais".

"Ela tinha uma reputação e uma imagem para reabilitar. E quaisquer que fossem as conversas, quaisquer que fossem os negócios ou negociações feitas logo no início, ela era levada a acreditar que seria a melhor maneira de fazer isso", disse ao ao apresentador Michael Strahan.

Meghan Markle

Em outra entrevista concedida à ITV no domingo (8), o príncipe acusou a família real britânica de não defender sua esposa, Meghan Markle. Durante a declaração, Harry afirmou que a reação da família real sobre uma coluna do jornalista Jeremy Clarkson a respeito de Meghan foi um "silêncio ensurdecedor".

O artigo de Clarkson, publicado no jornal The Sun, afirmava que o colunista estava "sonhando com o dia em que Meghan seria obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto a multidão gritava 'Vergonha!' e jogar pedaços de excremento nela". Mais tarde retirado do ar pelo Sun e gerando um pedido de desculpas do jornal e de Clarkson, o artigo foi descrito pelo príncipe como "horrível, doloroso e cruel com minha esposa".

O monarca também disse acreditar que os estereótipos sobre Meghan como uma "atriz americana, divorciada, birracial" foram uma barreira para o príncipe William e Kate "recebê-la" na família. "Muito rapidamente tornou-se Meghan versus Kate", disse ele sobre como o relacionamento foi apresentado na mídia britânica. Segundo ele, "quase desde o início as cunhadas não se deram bem".

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).