Vidente prevê pavor na realeza, Kate em risco e doença em uma criança real

Um vidente que previu a morte da rainha Elizabeth em 2022, a pandemia do coronavírus e o Brexit, termo usado para definir a saída do Reino Unido da União Europeia fez declarações assustadoras sobre Kate Middleton, crianças reais e a respeito de um polêmico integrante da realeza britânica durante entrevista ao jornal Metro britânico. As informações são do portal Metrópoles.

Apelidado de “Novo Nostradamus”, o médium Craig Hamilton-Parker, de 68 anos, pratica as “artes psíquicas” desde quando tinha duas décadas de vida.

Crianças da realeza

Segundo as declarações do vidente, a dinastia Windsor terá um 2023 um tanto quanto conturbado. Ele previu um acidente acontecendo com algum membro da família real, a exemplo de uma queda. Outro tópico levantado por Hamilton-Parker é que uma criança da realeza sofrerá uma doença.

Atualmente, o clã conta com 12 crianças, incluindo os três filhos dos príncipes de Gales, William e Kate. A mais velha da trupe infantil é Savannah Phillips, com 12 anos, neta da princesa Anne.

Duque de York

Durante a entrevista, Hamilton-Parker deu detalhes da visão que teve a respeito do príncipe Andrew. “Em um profundo estado de meditação recentemente e quando em contato com meus guias espirituais, o príncipe Andrew apareceu e algo terrível aconteceu com ele”, declarou.

Segundo o médium, o duque de York passará por um “colapso psicológico”. “A morte de sua mãe [a rainha Elizabeth II] realmente o atinge e vejo o rei Charles se voltando contra ele”, completou.

Rei Charles

Embora veja o primeiro ano de reinado de Charles como “tranquilo”, o médium defende a tese de que o monarca enfrentará transtornos psicológicos. “Ele admitirá no fim do ano uma depressão após o auge da coroação”, ressaltou.

A cerimônia está prevista para 6 de maio. “Eu o vejo como um rei reformador fazendo isso não apenas para atrair o povo britânico, mas com uma missão mundial em mente, mantendo a Austrália a bordo, por exemplo”, disse o vidente.

Kate Middleton

Kate Middleton também não escapou das previsões de Craig Hamilton-Parker. De acordo com o vidente, a princesa de Gales realizará um ato “espontâneo, mas tocante”. Entretanto, a ação colocará a vida da futura rainha consorte em risco. Por conta desse episódio, a mãe de George, Charlotte e Louis será “vista como a nova estrela da família real”.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)