Harry e Meghan: documentário revela relação conturbada entre Meghan e irmã Samantha

Um dos documentários mais aguardados de 2022 foi liberado nesta quinta-feira (08/12) na Netflix: a produção Harry e Meghan. O título conta os detalhes da história do príncipe e duquesa de Sussex, além dos casos de racismo, suborno e manipulação da imprensa. Um dos episódios de destaque foi sobre a relação de Meghan Markle e a meia irmã paterna Samantha, que usou de benefícios pessoais e colaborou com a imprensa sobre informações da atriz americana.

Meghan afirmou que não tem contato com a irmã, de 58 anos. Em meio ao clamor da imprensa para saber detalhes da atriz, antes de ser duquesa de Sussex, a meia irmã Samantha deu declarações falsas à imprensa.

“Eu não sei o seu nome do meio. Não sei sua data de nascimento”, acrescentou a artista. “Você está dizendo a essas pessoas que você me criou e me apelidou de 'princesa Pushy'? Eu não tive uma briga com ela”, continuou Meghan. “Não tínhamos uma proximidade para poder ter isso. E eu queria uma irmã!", rebateu.