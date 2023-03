Rei Charles ordena despejo de Harry e Meghan de mansão histórica; entenda

Recentemente, o Rei Charles tomou uma decisão polêmica ao despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage. Segundo informações do jornal The Sun, a decisão foi tomada após a publicação do livro de Harry, intitulado "Spare" (O Que Sobra em português), que revela bastidores da família real britânica.

Após a saída de Harry e Meghan, a mansão ficará sob posse do Príncipe Andrew, que é conhecido por ser um desafeto do rei e enfrenta problemas de imagem após ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual. Embora Harry e Meghan tivessem o direito de continuar residindo na propriedade, atualmente eles estão vivendo nos Estados Unidos.

A publicação do livro de Harry também abalou a relação entre pai e filho, com o príncipe revelando episódios polêmicos na realeza, como uma briga com seu irmão, o príncipe William, e acusações contra Kate Middleton, a esposa de William. Além disso, Harry afirma ter sido enviado para uma clínica de reabilitação de drogas quando adolescente, a pedido do pai.

Com a coroação de Rei Charles prevista para maio deste ano, ainda não se sabe se Harry e Meghan serão convidados para a cerimônia.