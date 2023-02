Casamento real em crise? Príncipe William é acusado de trair Kate Middleton

A revista portuguesa Flash! trouxe uma notícia bombástica ao sugerir que o casamento do príncipe William e Kate Middleton pode estar em risco devido a um caso extraconjugal do herdeiro do trono do Reino Unido. "Tal pai, tal filho… Príncipe William acusado de trair a mulher e até há nome para a alegada amante", escreveu a publicação em seu título.

Segundo a revista, a imprensa britânica e espanhola investiga um possível triângulo amoroso na realeza britânica, o que "ameaça a estabilidade da família real". De acordo com a Flash!, William teria passado o Dia de São Valentim, celebrado em 12 de fevereiro, com uma suposta amante, cujo nome já circula há algum tempo.

A mídia está investigando se o príncipe de Gales ainda mantém um relacionamento com Rose Hanbury, descrita pela revista portuguesa como uma "amiga de Kate Middleton". Casados desde 2011, os príncipes de Gales ainda não se pronunciaram sobre as acusações de traição.