Mulher que expôs prints de traição diz que marido fracassou como marido e pai

A mulher que expôs conversas entre o ex-marido e a suposta amante dele, em uma loja no Amazonas, afirmou, em um vídeo postado nas redes sociais, que o homem “foi fracassado como marido e fracassou como pai".

As imagens de Aline Siqueira gritando e distribuindo cópias da conversa no local onde a suposta amante trabalha viralizaram nas redes sociais. A mulher traída contou que é mãe de três filhos e cuidava do bebê do casal quando descobriu a infidelidade. Ela disse que expulsou o homem de casa.

"Ele foi um fracassado. Ele fracassou como homem porque ele não teve coragem de terminar comigo. Não teve coragem e não foi homem suficiente. Ele foi um fracassado como marido. E ele fracassou como pai, porque ele não pensou em ninguém, ele não pensou no filho, ele não pensou em mim, ele não pensou em família", disse no vídeo.

VEJA MAIS

O ex-marido de Aline e a suposta amante não se pronunciaram sobre o caso.

O homem, segundo Aline, a traiu com uma atendente da loja que conheceu enquanto os dois compravam material escolar para os três filhos no estabelecimento.

"Fomos comprar o material escolar com a família toda, e ela fez o nosso atendimento. Conversou comigo e ela agradou o meu filho. Ela falou que a minha família era linda. Cara, que nojo!"

"Com menino pequeno, eu não consegui terminar de fazer as minhas compras [...] e tive que voltar na loja pela segunda vez, juntamente com a família de novo. E lá estava ela e fez o nosso atendimento de novo. No momento que eu virei as costas ela passou o número dela", disse Aline.

Ela disse que, antes de ir ao trabalho da jovem, expulsou o marido de casa e pediu o divórcio.

Recomeço

Após a repercussão do caso, Aline avalia que pode ter errado ao divulgar as conversas na loja onde a suposta amante trabalha, mas afirmou que estava abalada quando tomou a atitude. No vídeo nas redes, ela disse que a história acabou e que quer recomeçar.

"Tudo o que eu quero é recomeçar. [...] Esse tipo de relacionamento, ele não começa só assim, não. Ele vai te minando, ele vai tirando sua autoestima, ele vai tirando sua razão de viver e vai minando tudo que há de bom em você, foi isso que aconteceu comigo", falou.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)