Servidor público é assassinado dentro de lanchonete após descoberta de traição; vídeo

O servidor público Renan Gil Costa Viana, 33 anos, foi morto a tiros dentro de uma lanchonete do bairro Itamarati na noite do último domingo (5) no município de Coari, estado do Amazonas. O suspeito, que não teve o nome revelado, foi apontado como um empresário. Ele teria descoberto que Renan supostamente mantinha um relacionamento com a esposa dele. A polícia não informou se o autor dos disparos foi preso. Com informações do Portal Zacarias.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que Renan é executado. A vítima aparece no canto direito da imagem, de boné branco, sentado sozinho em uma mesa. De repente, o homem se assusta juntamente com outras pessoas no local. É quando o empresário corre atrás de Renan.

O servidor público ainda tenta se defender com a mesa e tenta atacar o atirador, mas é baleado na cabeça logo em seguida. Renan cai no chão, já desacordado e é atingido por mais um disparo à queima-roupa.

Renan trabalhava no Hospital Regional de Coari (HRC), que publicou uma nota de pesar. “Sua trajetória foi marcada por sua educação, sorriso e dedicação. Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos”, diz parte do comunicado.