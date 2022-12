Mulher abandona bebê e diz que escondeu parto do marido para evitar desconfiança de traição

Uma mulher de 37 anos abandonou o filho em um hotel, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, logo após o parto, na noite do último dia 13 de dezembro. Ela foi identificada pela polícia e afirmou, em depoimento, que não sabia da gravidez, assim como familiares e colegas de trabalho. Com informações do Extra.

A suspeita trabalha como faxineira no shopping próximo ao hotel onde abandonou o bebê, e relatou ser casada há 14 anos e ter dois filhos — uma adolescente de 17 anos e um menino de 3. Ela alega que escondeu o parto do marido para evitar que ele desconfiasse que ela mantivesse um relacionamento extraconjugal.

Ainda segundo o relato, após a faxineira finalizar o expediente, ela afirma ter trocado de roupa e aguardado as lojas fecharem para fazer a limpeza de alguns estabelecimentos cujos proprietários haviam lhe contratado.

Ela conta que começou a sentir dores agudas, que foram aumentando, até que percebeu estar em trabalho de parto. A mulher disse que enrolou a criança em um casaco e ficou desnorteada e com “receio dos famíliares”. Sem saber o que fazer, ela afirma que foi caminhando pela rua e, ao passar em frente ao Hotel Barra First Class, acreditou que ali seria um local seguro para deixar o recém-nascido.

Como não havia seguranças na parte lateral, a faxineira disse ter caminhado em direção a algumas pilastras e deixado a criança em local coberto e ido embora. Na delegacia, ela admitiu ter sentido fortes dores nas costas há cerca de um mês, mas negou ter desconfiado da gravidez e contou ter tido dois abortos espontâneos justamente por não apresentar sintomas de gravidez.

Também no depoimento, a mulher disse não ter procurado atendimento médico após o parto e estar arrependida “da atitude que tomou”. Segundo o delegado Angelo Lages, titular da 16ª DP, ela será indiciada por abandono de incapaz. Agentes da distrital realizam diligências, como oitivas de testemunhas e análise de câmeras de segurança da região, para corroborar a versão apresentada pela faxineira.

O bebê foi levado para a maternidade Leila Diniz, na Barra, e seu estado de saúde é estável.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)