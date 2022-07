Mulher em carro de luxo abandona filha recém-nascida em carro de lixo; câmeras flagram

Câmeras de segurança flagraram o momento em que uma mulher abandona um bebê recém-nascido em uma caçamba de lixo. Ela foi presa em flagrante. O caso ocorreu em Carapicuíba (SP) no último dia 6, mas só ganhou repercussão ontem (14). As informações são do G1.

As imagens mostram ela estacionando o carro de luxo em uma rua. Depois, abre o porta-malas, retira um saco preto onde estaria a criança e o despeja atrás do veículo, onde está a caçamba de lixo.

Em depoimento, ela alegou que o bebê é sua filha, mas decidiu por abandonar a crianças por conta de dificuldades financeiras.

Um coletor de reciclagens que passava pelo local encontrou a criança dentro de um saco plástico na caçamba de lixo e acionou a Polícia Militar.

O bebê foi levado para o Hospital Vila Dirce, onde foram prestados os primeiros socorros e depois transferido para a UTI Neonatal do Hospital Geral de Carapicuíba. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o bebê teve o quadro estabilizado e teve alta na quarta (14).