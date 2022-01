Bebê é abandonado com cordão umbilical dentro de bolsa térmica

Um bebê recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado dentro de uma bolsa térmica, abandonada em uma rua. No local, uma testemunha relatou à Polícia Militar que estava passando pela via quando ouviu o choro de uma criança. As informações são do G1 Santos.

O caso aconteceu em Ilha Comprida, no litoral de São Paulo. De acordo com a PM, uma equipe foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de um bebê recém-nascido abandonado.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi encaminhado à Delegacia de Ilha Comprida e registrado como abandono de incapaz. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a recém-nascida ao hospital da cidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), outros detalhes não podem ser divulgados devido à idade da vítima.

Conforme apurado pelo G1, o bebê passa bem e segue em observação. Por meio das redes sociais, a Polícia Militar comemorou o estado de saúde da menina. "Essa criança já nasceu campeã e venceu sua primeira batalha", postou a corporação.