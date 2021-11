Bebê abandonada em bueiro é resgatada com a ajuda de gatos

Uma bebê recém-nascida, de apenas cinco dias de vida, foi resgatada de um bueiro com a ajuda de vários gatos. O caso aconteceu em Mumbai, na Índia e, conforme moradores, os animais se amontoaram ao redor da criança e começaram a miar e ronronar muito alto, chamando a atenção da vizinha. As informações são do Ig.

O caso foi confirmado nesta quinta-feira (18) pelos médicos do hospital Rajawadi, para onde a menina foi levada. Segundo eles, ela está bem e estável. "Quando retiramos a bebê, ela estava congelando e seus braços estavam azuis. Pedimos um pouco de água morna e um pano para limpá-la e levamos para o hospital", disse o policial Sheetal Sonawane.

As autoridades irão investigar as motivações do abandono, mas, de acordo com a imprensa local, abandonos de crianças do sexo feminino não são incomuns, já que o país tem preferência por filhos homens e mulheres são socialmente discriminadas e vistas como um fardo financeiro.