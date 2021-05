Recém-nascido é resgatado por mototáxi em Icoaraci

Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa, na madrugada desta sexta-feira (21), ao lado da Escola Madalena, no bairro da Agulha, em Icoaraci. O resgate foi feito às 4h da manhã por um mototáxi que passava pelo local e escutou o choro da criança.

“Todo dia eu acordo e saio nesse horário para trabalhar, daí eu estava passando e escutei um choro. Parecia um gatinho miando. Quando eu me aproximei, identifiquei que era uma criança. Eu voltei em casa para buscar a minha esposa e nós levamos o bebê para o hospital”, disse o mototáxi, que não quis ser identificado, temendo sofrer algum tipo de ameaça. O bebê foi levado para o Hospital Abelardo Santos.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que o recém-nascido, do sexo masculino, levado à unidade na madrugada desta sexta-feira (21), apresenta um quadro estável. Ele já passou por uma série de exames laboratoriais e de imagens e após o resultado, a equipe médica fará uma nova avaliação do seu quadro de saúde. A Sespa informou, ainda, que o Hospital Abelardo Santos está tomando todas as medidas necessárias para salvar a vida do bebê. O Conselho Tutelar e a Polícia Civil já foram acionados para dar continuidade às diligências do caso.

A Polícia Civil informou que a Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) investiga o caso. Qualquer informação para ajudar na elucidação do crime pode ser repassada pelo disque denúncia 181. O sigilo é garantido.