Homem é preso suspeito de matar colega com golpes na cabeça no interior do Pará

Um homicídio foi registrado na manhã do último sábado (3) na zona rural do município de Medicilândia, sudoeste do Pará. A vítima, identificada como Francisco das Chagas da Silva, foi encontrada morta dentro de uma casa na Fazenda RN, localizada no Travessão 130 Norte, próximo ao km 130 da rodovia BR-230.

De acordo com a Polícia Militar, o corpo apresentava cortes profundos na cabeça, possivelmente provocados por um facão. Os policiais do 49° Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram acionados via WhatsApp por volta das 9h e se deslocaram rapidamente até o local.

Ao chegarem, constataram o crime e iniciaram buscas pelo principal suspeito, que morava com a vítima. A população da área informou que o homem teria fugido para um pasto nas proximidades. Com apoio dos moradores, os policiais localizaram o suspeito deitado embaixo de árvores.

O homem foi identificado como Ivanildo Novaes de Souza. Ele apresentava sinais claros de embriaguez, como fala arrastada, olhos avermelhados e dificuldades para se manter em pé.

Após ser preso, Ivanildo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Uruará com seus pertences: celular, carregador e documentos pessoais. A Polícia Civil também foi chamada para realizar os procedimentos no local do crime, incluindo a perícia e a remoção do corpo. A motivação do crime ainda está sendo investigada pelas autoridades.