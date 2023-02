Ex-mulher de Humberto Martins fala como descobriu traição do ator durante casamento

A atriz e modelo Solange Frazão, de 60 anos, e ex-mulher do ator Humberto Martins, de 61, disse pela primeira vez sobre o motivo do fim do casamento que teve com o ator de 1991 a 2001: traição cometida por Humberto.

Em entrevista ao programa "Sensacional", da RedeTV, Solange conta que a descoberta foi uma surpresa, pois ficou sabendo da traição por meio de uma revista.

“Um desconhecido me abordou e falou que tinha visto a capa da revista com a nossa foto. Ele falou que tinha pena que o casamento tinha acabado. Quando cheguei na banca, vi a foto do meu então marido de mãos dadas com outra mulher”, relembrou Solange Frazão.

A musa fitness abriu o jogo contando que a decisão de se casar com o ator da novela "Travessia" foi bastante impulsiva. “Ele já tinha dois filhos e eu três. Em respeito a eles, nos casamos, mas acredito que fomos precipitados. Começamos a ficar ausentes um do outro e as coisas começaram a complicar", disse Frazão

A modelo ainda disse que sempre tentou acreditar no amor, mas devido a tantas decepções amorosas, incluindo Humberto Martins, ela desistiu de procurar. “Queria encontrar um príncipe, mas aí chegou uma hora que desisti. Realmente não existe príncipe”, contou.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)