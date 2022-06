Traição: confira famosos que engravidaram mulheres fora do casamento

A web está agitada esta semana, devido às várias polêmicas de traição envolvendo o nome de pessoas muito conhecidas no país. Dessa vez, quem está no centro dos holofotes são os jogadores de futebol que tiveram filhos em relacionamentos extraconjugais. Mas antes deles, outros famosos deram o que falar pelo mesmo motivo. Confira as celebridades que engravidaram mulheres fora do casamento.

Quem são os famosos que engravidaram as amantes?

Jô, Atacante da Seleção Brasileira e ex-Corinthians

Jô, a Claudia Silva e a Maiára Quiderolly (Reprodução: Redes Sociais)

O atacante Jô anunciou nas redes sociais que se separou da mulher, Claudia Silva, após ter engravidado a amante, Maiára Quiderolly. As informações que circulam na web e que a ex-esposa do jogador confirmou é que ele teria cinco filhos fora do casamento. Após a péssima repercussão, o atacante da seleção brasileira veio a público pedir perdão e falar para os internautas não atacarem a ex-esposa ou a amante, que não têm culpa da situação.

Antony, jogador da Seleção Brasileira e Ajax

Antony e Gabi Cavallin (Reprodução: Redes Sociais)

Outro jogador que teve caso extraconjugal revelado foi Antony, que veste a camisa da seleção brasileira e atualmente está no Ajax, da Holanda. O jogador, que era casado há cinco anos com Rosilenny, e tem um filho de três anos, engravidou a amante, a Dj Gabi Cavallin. Após a polêmica vir à tona, a família de Gabi se pronunciou e disse que os dois estavam juntos há um ano e que o jogador sempre deu a entender que era solteiro. Antony teria levado a DJ para morar com ele e tinham uma vida pública de “namorados” há vários meses.

Dado Dolabella

Dado Dolabella (Reprodução: Redes Sociais)

O ator Dado Dolabella deu o que falar nas redes sociais em 2009 ao anunciar que se tornou pai de dois meninos - o detalhe é que eles tinham um mês de diferença. Na época, Dado era casado com a modelo Viviane Sarayba e celebrou a chegada do filho João Valentin ao mesmo tempo em que comemorou o fato de já ter sido pai um mês antes de um outro garotinho, de nome Eduardo, fruto de um relacionamento fora do casamento.

Cantor Leonardo

João Guilherme, Leonardo e Zé Felipe (Reprodução: Redes Sociais)

O cantor Leonardo, famoso pelos vários filhos com mães diferentes, também entra na lista de famosos que engravidaram a amante. O sertanejo é casado com Poliana Rocha desde 1995, com quem tem um filho, o cantor Zé Felipe. No entanto, Léo também acabou tendo um outro filho fora do casamento, o João Guilherme, que é fruto de uma traição com Naira Ávila.

Ex-jogador Léo Moura

Léo Moura e a Filham Isabella (Reprodução: Redes Sociais)

Mais um caso de atletas que tiveram filhos fora do relacionamento envolve o ex-jogador Léo Moura. Na época, ele engravidou a amante, Camila Silva, enquanto estava noivo da cantora Perlla. Amigos de Léo disseram que ele mesmo confessou a traição para a cantora, que rompeu o relacionamento ao saber da infidelidade e da criança.

Cantor Latino

Latino (Reprodução: Redes Sociais)

O cantor Latino também está na lista de famosos com alguns filhos fora do casamento. Em 2014, a família do cantor quase dobrou de tamanho em poucas semanas, tudo isso devido a ele descobrir quatro novos filhos. Na época, Latino era casado com a modelo Rayanne Morais e nenhuma das crianças era com a esposa. Indícios apontavam que a filha caçula de Latino, Valentina, de 1 ano e 10 meses, havia sido gerada quando ele já era casado com a modelo.

