Mulher dá sexo a três como presente de aniversário para o marido e 'convidada' engravida

Uma mulher decidiu presentear o marido com uma experiência sexual com outra mulher, em um sexo a três. O presente de aniversário de casamento resultou na gravidez da mulher “convidada” pela esposa. A história foi compartilhada nas redes sociais pelo casal norte-americano. As informações são do UOL.

Em publicação no Tik Tok, Jess e Stephen DeMarco, 32 e 35, se abraçam e pulam de alegria com a notícia. Na legenda da publicação a esposa escreveu: “dei ao meu marido um ménage para o nosso aniversário". E nos segundos seguintes, ela acrescenta: "E como resultado, ele a engravidou, já que não temos filhos".

Adeptos de um relacionamento poliamoroso, Jess e Stephen DeMarco, 32 e 35, costumam compartilhar os detalhes do relacionamento aberto na internet. Eles afirmam que o envolvimento com mais de um parceiro se tornou um dos pilares do casamento.

"Somos poli [referência ao poliamor]. Então ele é o homem dela também", afirmou. Em entrevista ao site de notícias News24 no ano passado, o casal, que não é casado legalmente, afirmou que o sucesso da relação vem da liberdade para se envolver com outras pessoas.

Quando os dois começaram a se envolver com outras mulheres, eles estabeleceram "regras" para manter o casamento seguro. "Tivemos uma conversa sobre estabelecer regras e como queríamos sair com outras mulheres", esclareceu Jess.

"Namoramos cerca de cinco ou seis mulheres diferentes a longo prazo, mas saímos em muitos primeiros encontros com mulheres com as quais acabamos não nos conectando".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)