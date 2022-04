Mãe de Natália, do BBB 22, não aprova sexo no programa: ‘me incomoda’

Daniela Rocha, mãe da participante do BBB 22 Natália Deodato, deu uma entrevista ao canal De Cara com Douglas Nobre, no YouTube, e disse que já tinha conversado com a filha antes do confinamento e pedido para que ela não transasse no reality.

"Me incomoda, porque foi algo que combinei com ela. [...] Eu falei pra ela segurar o máximo que ela puder. Mas é algo que eu também não posso questionar, é algo dela. É uma menina-mulher. Ela sabe o que ela tá sentindo, o que precisa no momento. [...] Foi algo que eu sentei umas 100 vezes e falei: 'Não faça de jeito nenhum'", revelou ela.

No programa, Natália fica com o brother Eliezer desde meados da edição, uma relação que tem causado uma certa dúvida entre os participantes, alguns colegas de confinamento já chegaram a dizer que ele se insinua para ela com interesse de não ser votado. Sobre uma possível relação entre Daniela e Eliezer fora da casa, reforçou que disse não acredita que os dois ficarão juntos após o reality.