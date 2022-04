'Jogo da Discórdia': participantes elegem quem tem atitudes positivas e negativas no reality

A noite desta segunda-feira (04), no Big Brother Brasil, BBB 22, começou agitada. No ‘Jogo da Discórdia’, os brothers e sisters tiveram que escolher duas pessoas que tem ações positivas e negativas no reality. Quem for parceiro, no jogo, ganha a indicação de ‘atitudes de milhões’ e o inverso garante o título de ‘atitudes de centavos’.

Os emparedados iniciaram a rodada. Gustavo selecionou Pedro Scooby sendo a pessoa que tem ‘atitudes de milhões’, por ter sido surpreendido positivamente pelo coração e a dedicação com a amizade. O empresário elegeu a Natália sendo a pessoa que tem ‘atitudes de centavos’ por gerar conflitos, principalmente quando bebe.

Linn chamou Douglas Silva para dar o título ‘atitudes de milhões’, por ter cedido o líder da semana passada que garantiu à sister o poder da semana e mais a permanência na casa. A cantora indicou o Arthur como brother de ‘atitudes de centavos’, por ter ficado chateado com os meninos por abrirem mão da liderança para Linn.

Arthur Aguiar escolheu Paulo André pela parceria e deu a placa de ‘atitudes de milhões’ ao atleta. Jessilane ficou o título de ‘atitudes de centavos’ entregue pelo ator.

Eliezer entregou a placa de 'atitudes de milhões’ para a Natália por ser a passoa que lhe garante força, carinho e atenção no jogo e deu ao surfista, Pedro Scooby, a placa de ‘atitudes de centavos’.

Natália retribuiu a placa de ‘atitudes de milhões’ para o Eliezer e a placa de ‘atitudes de centavos’ ao Gustavo.

Paulo André chamou Arthur para receber a placa de ‘atitudes de milhões’ e Linn ficou com a placa de ‘atitudes de centavos’. O atleta justificou que a sister o questionou por levar só homens para o VIP dele.

Douglas Silva chamou o Gustavo para receber a placa de ‘atitudes de milhões’ e repassou a Natália a placa de ‘atitudes de centavos’ por não ter senso de coletividade.