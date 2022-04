Vídeo mostra o momento exato do acidente do ex-BBB Rodrigo Mussi; Veja

Foi divulgado, na noite do último domingo (03/04), imagens que mostram o momento do acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi. No vídeo, registrado por câmeras de segurança próximas ao local, é possível ver o carro de aplicativo colidir com a traseira do caminhão e parar após o forte impacto. No acidente, o ex participante do Big Brother Brasil sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo.

O acidente envolvendo Rodrigo aconteceu no dia 31 de março, por volta das 3h da manhã, na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Trafego), as imagens do exato momento do acidente, que foram divulgadas, não são da companhia.

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar e esclarecer o caso. Até o momento, eles trabalham com a hipótese de que o motorista do carro de aplicativo Kaique Faustino Reis, teria dormido ao volante. O ex-BBB Rodrigo segue internado na UTI e, segundo o último boletim médico, divulgado ontem (03/04) teve uma melhora significativa.

Confira o momento do acidente:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)