Rodrigo Mussi usava prêmio do BBB 22 em acidente

Rodrigo foi Anjo duas vezes dentro do Big Brother Brasil 22. A premiação tinha um almoço especial e mensagem dos familiares, mas também R$ 9 999, 00 em créditos na plataforma 99 em cada prova conquistada.

O ex-BBB usava esses créditos ao solicitar um carro que resultou em um acidente.

"A 99 confirma que Rodrigo Mussi estava em uma corrida da plataforma, quando o carro em que estava se envolveu em uma colisão nesta quinta-feira (31), em São Paulo. A empresa lamenta profundamente o acidente e informa que está em busca de contato com os familiares do passageiro e motorista para oferecer apoio e acolhimento necessários. A 99 irá colaborar com as autoridades no que for preciso durante a investigação”, disse a assessoria da 99, em nota enviada a Splash.

Em entrevista ao "Bom Dia SP", da TV Globo, o motorista afirmou que pode ter cochilado, e que solicitou a Rodrigo que usasse o cinto de segurança: "Na hora da batida eu tava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar cinto também, porém não tenho que toda hora ficar olhando pra trás pra ver se o cara está com cinto também. É a cabeça do cara”.

O acidente aconteceu por volta de 3h, na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Eusébio Matoso. O ex-BBB voltava do Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, onde assistiu à final do Paulistão.

O veículo bateu na traseira de um caminhão e o ex-BBB foi arremessado para fora.