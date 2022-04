Motorista que levava ex-BBB Rodrigo Mussi revela que pode ter ‘cochilado’ ao volante; assista

O motorista de aplicativo Kaique Reis, que dirigia o veículo envolvido no acidente com o ex-BBB Rodrigo Mussi, contou em entrevista que pode ter dormido ao volante. Após o acidente, ele relatou o que aconteceu desde o momento em que o ex-brother entrou no carro, até a hora da tragédia.

"Só vi o airbag na minha cara, provavelmente devo ter dado uma cochilada, sono, alguma coisa, e infelizmente teve esse acidente", disse o motorista. O carro se chocou contra a traseira de um caminhão e o ex-BBB foi arremessado para fora do veículo.

Rodrigo pegou o carro de app na Marginal Pinheiros, por volta das 3h da manhã da última quinta-feira (31/03), quando voltava do Estádio do Morumbi, onde assistiu à final do Paulistão.

Ainda de acordo com Kaique, Rodrigo estava no banco de trás do veículo e não usava cinto de segurança. Ele ainda contou que teria pedido ao ex-brother para colocar o equipamento de segurança: "na hora da batida eu tava de cinto, eu sempre uso cinto, solicitei para ele colocar cinto também, porém não tenho que toda hora ficar olhando pra trás pra ver se o cara está com cinto também. É a cabeça do cara", contou.

Confira uma parte da entrevista:

O motorista ainda revelou que Rodrigo estava "falando meio enrolado" e que “por conta do álcool, também não tava com diálogo muito bom”.

