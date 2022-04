Ainda sedado, ex-BBB Rodrigo Mussi se mexe e aperta o dedo do irmão

O ex-BBB 22, Rodrigo Mussi, segue internado em estado grave no Hospital de Clínicas de São Paulo após um acidente de carro na última quinta-feira, 31. As novas informações feitas pela família, por no perfil pessoal de Rodrigo nas redes sociais, na tarde de hoje, segunda-feira, 4, informa que o influencer "continua reagindo, está bem agitado e se mexendo bastante" conforme a sedação vai sendo retirada aos poucos pela equipe médica.

A família também destaca também que Rodrigo apertou o dedo do irmão e que "a família está feliz e otimista com o progresso" do paciente.

Nas redes sociais, o irmão de Rodrigo, Diogo Mussi, escreveu: "O estado do Rod ainda é grave e exige muitos cuidados. Cada minuto é uma vitória (...) Consigo [imaginar] vê-lo saindo do HC andando. Tem uma força absurda!".

Rodrigo sofreu traumatismo craniano e um grave trauma em uma das pernas, tendo sido submetido a cirurgias.

O acidente ocorreu quando Rodrigo viajava em um carro de aplicativo de mobilidade urbana. O motorista Kaíke Reis teria cochilado ao volante e o veículo se chocou contra um caminhão. Rodrigo estava sem cinto de segurança no banco de trás e foi projetado para a parte da frente do veículo.