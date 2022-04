Profissional que prestou socorro a Rodrigo Mussi revela que ele não foi arremessado

Algumas especulações sobre o acidente envolvendo o ex-BBB Rodrigo Mussi surgiram. Porém, em entrevista à revista Quem, Rafael da Silva Teixeira, condutor de uma ambulância particular que socorreu a vítima, disse que ele não foi arremessado.

"Ele estava dentro do veículo, de joelhos atrás do banco. Ele não estava falando. Tentando se mover, se levantar, mas não conseguia. Só tinha eu e um técnico, não tínhamos o equipamento apropriado. Só fiz os primeiros socorros", relembrou.

VEJA MAIS

O condutor ainda contou como chegou até o local: “Como eu era a única ambulância trafegando na Marginal Pinheiros, a gente para para prestar serviço até chegar o SAMU ou o resgate".

"Ele não falou nada. Ele estava tentando reagir, mas não estava falando”, afirmou.

Rafael relembrou o momento que se deparou com o acidente. Ao chegar no local, a Companhia de Engenharia de Tráfego já estava lá. O condutor ainda revelou que o motorista de aplicativo que levava Rodrigo, ficou no local esperando os paramédicos chegarem.

O condutor estava na frente ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde que Rodrigo está internado, para protestar por melhores condições de trabalho para a classe.

Acidente

VEJA MAIS

O carro de aplicativo que Rodrigo estava atingiu um caminhão na madrugada da última quinta-feira, 31. O ex-BBB precisou passar por cirurgia de emergência e segue internado em estado de saúde delicado.