Ex-mulher do jogador Jô desabafa: 'Mais um filho não é surpresa'; vídeo

Recentemente a empresária e influenciadora Cláudia Silva descobriu mais uma traição do ex-marido e ex-jogador do Corinthians, Jô Silva, e resolveu anunciar sua separação. O caso ocorreu logo após viralizar nas redes sociais que o jogador seria o suposto amante e pai do filho da modelo Maiára Quiderolly.

“Não sou mais a esposa do Jô, a gente se separou. Supostamente o filho [de Maiára] é dele. O filho é dele. A responsabilidade é dele. Eu fui forte até onde pude, lutei pelo meu casamento até onde eu pude”, desabafou a influenciadora.

Cáudia fez um vídeo em seu Instagram, falando sobre a relação com o ex-marido. Segundo a empresária, Jô tem outros cinco filhos fora do casamento que durou 15 anos.

“Não é uma surpresa para mim que apareça outro, como agora estão dizendo. Já são cinco. Sou, inclusive, muito amiga da mãe de um deles", disse Cláudia.

O vídeo, publicado no Instagram da influenciadora, viralizou e, após duas horas, foi deletado por ela.

“Não estou me sentindo fracassada, pelo contrário, saio como vitoriosa porque escrevi uma história linda. Tenho dois filhos lindos, casei, fiz tudo certo. Tudo que uma mulher sonha em fazer. E quem perdeu foi ele, não perdi nada", finalizou a ex-mulher de Jô, no vídeo.

Relacionamento de Jô e Maiára teria durado dois anos

Com toda a polêmica envolvendo seu nome, Maiára Quiderolly revelou, em entrevista, que o relacionamento com o atacante durou 2 anos e que Cláudia a procurou para se desculpar pelas ofensas. A modelo disse que aceitou as desculpas, já que ela é quem deveria se sentir culpada.

“Óbvio que desculpei. Até porque eu que tenho que pedir desculpas a ela. Eu estive errada, eu também errei”, disse a influenciadora Maiára.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)