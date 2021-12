Jô 'some' após fim do Brasileirão e posta pedido de desculpa à esposa: 'Sou um otário'

O atacante Jô, do Corinthians, fez uma postagem no Instagram - e apagou minutos depois - pedindo desculpas por 'ser um idiota e se deixar levar'. Segundo noticiado pelo colunista Léo Dias, do portal 'Metrópoles', o jogador foi a uma festa com Douglas Costa, do Grêmio, e estava sumido há três dias, desde o fim do Brasileirão.

- Eu Jô, errei com minha família mas uma vez! Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso peço que não ataquem a ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar. Vou seguir a minha vida da minha maneira, só que agora sozinho - postou, dando a entender que seu casamento acabou.

Jô pediu desculpas por ter sumido (Reprodução)

Ainda segundo Léo Dias, o jogador faria uma renovação de votos do casamento de 15 anos com Claudia Santos, nesta terça-feira (14), antes do 'sumiço' do fim de semana.